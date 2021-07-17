SPOR Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, 'Burada özellikle ağustos ayı içerisinde 7-8 futbol takımı hem kamplarını hem de hazırlık maçlarını yapacaklar' dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, 'Burada özellikle ağustos ayı içerisinde 7-8 futbol takımı hem kamplarını hem de hazırlık maçlarını yapacaklar' dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk maç Kayserispor ile Yılport Samsunspor arasında oynandı. Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, ilk hazırlık maçına ev sahipliği yaptıkları için memnun olduklarını belirterek, "Sezonun ilk hazırlık maçını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapıyoruz. Arkamda gördüğünüz gibi Kayserispor ve Yılport Samsunspor takımları arasında maç oynanıyor. Bundan sonra inşallah diğer takımlar da buraya gelip, hazırlık maçlarını ve antrenmanlarını yapacaklar. Süper Lig'den ve yabancı takımlardan görüştüğümüz birçok yabancı takım var. Burada özellikle ağustos ayı içerisinde 7-8 futbol takımı hem kamplarını hem de hazırlık maçlarını yapacaklar. Hayal ettiğimiz şeyi şu an gerçekleştirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Çeri, kulüplerin Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne ilgi gösterdiğini kaydederek, "Şu anda takımlardan çok olumlu haberler ve tepkiler alıyoruz. Buraya gelmek isteyen birçok takım var. Bazı otellerin açık olmaması bizi burada zorluyor. Erciyes'te yatak kapasitesi çok düşük. Aslında biz bu sene en azından 10-12 takım ağırlayabilirdik ama maalesef yatak kapasitesinin düşüklüğünden dolayı bu takımları burada ağırlayamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda burada aynı anda 8-10 tane takımı ağırlayacak çalışmalar başlattık. Bu sene hem yurt dışından hem yurt içinden takımları burada ağırlayacağız. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tüm dünyaya tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

SPOR Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak
SPOR Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak
SPOR Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak
SPOR Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak
SPOR Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak
SPOR Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray'da iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray'da iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Mesut Özil Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 20:32:01. #1.16#

title