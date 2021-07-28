SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık
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SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadıkHarun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)- Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan çalışmalara değinen Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, 'Erciyes'te otel problemi var.

SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)- Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan çalışmalara değinen Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, 'Erciyes'te otel problemi var. Yaz döneminde açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık. Kamp yapmak isteyen 6-7 takıma 'hayır' demek zorunda kaldık? dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonunda futbol takımlarını ağırlamaya devam ediyor. Dün Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor ile Kosova 1'nci Lig takımlarından Ballkani'nin 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Takımların kamp için Erciyes'e gelmek istediklerini ama şehirde bir otel problemi olduğunu söyleyen Çeri, 'Bugünkü hazırlık maçı dostane bitti. Buraya Kosova'dan bir takım geldi. Şu anda şehrimizde konaklıyorlar. Tesislerimize gelen takımlar gün geçtikçe alışmaya başladılar. Takımlara buraya gelmek istiyor. Şu anda kamplarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizde şu an konaklayan ve gelmek isteyen takımlar var. Erciyes'te otel problemi var. Yaz döneminde açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık. Kamp yapmak isteyen 6-7 takıma 'hayır' demek zorunda kaldık. Bunlardan birisi de Erzurumspor. Keşke bu takımları da ağırlayabilseydik? diye konuştu.

'ERCİYES'TE OTEL İHTİYACIMIZ VAR'

Bu sezon başka futbol takımlarının tesislerine gelmeye devam edeceğini kaydeden Çeri, 'Burada şehirdeki yatırımcılara ve var olan otellere seslenmek istiyorum. Erciyes'te otel ihtiyacımız var. Var olan oteller de lütfen otellerinizi açın ki biz bu takımları sizin otellerinizde konaklatalım. Şu an yurtdışından görüştüğümüz akımlar var. Örneğin yurtdışından Westerlo takımını otel olmadığından alamadık. Sezon sonuna kadar 8-10 takımı burada ağırlamayı planlıyoruz. Burada ilk senemiz olması nedeniyle tanıtım yapıyoruz. Hoca ve menajerleri buraya davet ederek, tesislerimizi gösteriyoruz. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz. Tabii tesis ve otel çok önemli bir sorun. Bu da inşallah biran önce çözülür' ifadelerini kullandı.

SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık
SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık
SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık
SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık
SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık
SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Serkan Çeri: Açılmayan otellerden dolayı birçok takımı buraya alamadık - Haberler Spor
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