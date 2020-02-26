Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti
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Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Kanal D'de yayın hayatına başlaması beklenen 'Yeni Hayat' adlı dizinin oyuncularından Serkan Çayoğlu, yeni projesi için soluğu yine imaj danışmanı Adem Terzi'nin yanında aldı

26.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42
Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Yeni dizisi hakkında Snob Magazin'e konuşan Çayoğlu, "Çok güzel bir ekiple yeni bir diziye başlıyoruz. Umarım seyirci de beğenir. Adem bana hep uğurlu gelmiştir, onun şansına güveniyorum" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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