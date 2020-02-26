Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

26.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42

Yeni dizisi hakkında Snob Magazin'e konuşan Çayoğlu, "Çok güzel bir ekiple yeni bir diziye başlıyoruz. Umarım seyirci de beğenir. Adem bana hep uğurlu gelmiştir, onun şansına güveniyorum" dedi.& ;



