Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti
Kanal D'de yayın hayatına başlaması beklenen 'Yeni Hayat' adlı dizinin oyuncularından Serkan Çayoğlu, yeni projesi için soluğu yine imaj danışmanı Adem Terzi'nin yanında aldı
26.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42
Yeni dizisi hakkında Snob Magazin'e konuşan Çayoğlu, "Çok güzel bir ekiple yeni bir diziye başlıyoruz. Umarım seyirci de beğenir. Adem bana hep uğurlu gelmiştir, onun şansına güveniyorum" dedi.& ;
Kaynak: Snob Magazin
HABER YORUMLARI