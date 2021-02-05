Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! İşte sürpriz projenin detayları

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, TRT 1'in yeni ve iddialı yapımının ismi belli oldu. Tamamı Kıbrıs'ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak ilk dizi olma özelliği de taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" yapımı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

YILDIZ İSİMLER BU DİZİDE BULUŞTU

TRT 1, reyting rekorları kıran ve ses getiren yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla yakında izleyiciyle buluşacak.

DİZİ SETİNE HALK İLGİ GÖSTERİYOR





Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da yoğun ilgisiyle geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.





KIBRIS OLAYLARI ANLATILACAK

Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini ekrana taşıyacak olan, adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı itibarıyla ekranlara gelecek.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin sembolü 'Rauf Denktaş' dizide hayat buluyor





SERKAN ÇAYOĞLU 'ANKARALI' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. Rum komutan Samson'u Tayanç Ayaydın, Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş'a da Devrim Saltoğlu hayat veriyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi….

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.





Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.





Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.





Kaynak: Snob Magazin