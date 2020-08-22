Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı yapımlar nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı yapımlar nelerdir?

Özge Gürel ve sevgilisi Serkan Çayoğlu ile birlikte paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşuluyor. Peki Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, rol aldığı yapımlar nelerdir tüm detaylar haberimizde...

Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı yapımlar nelerdir?
22.08.2020 18:26 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:29

Can Yaman'la aynı dizide rol alan Özge Gürel'in sevgili Serkan Çayoğlu rol aldığı yapımlarla halk tarafından çok sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Serkan Çayoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, boyu-kilosu kaç?

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu 31 Mayıs 1987 Almanya doğumlu, Türk model, manken ve oyuncudur.

Serkan Çayoğlu doğum tarihi : 31 Mayıs 1987

Serkan Çayoğlu kaç yaşında : 33 yaşında

Serkan Çayoğlu aslen nereli : Almanya doğumlu (Baba tarafı aslen Giresun)

Serkan Çayoğlu mesleği ne : Oyuncu ve Manken

Serkan Çayoğlu boyu kaç : 1,88 metre

Serkan Çayoğlu kilosu kaç : 85 kilo

Serkan Çayoğlu burcu ne : İkizler

SERKAN ÇAYOĞLU HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Serkan Çayoğlu eğitimini Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünde Almanya'da tamamlamıştır. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş ve Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.

Hande Yener'in "Ya Ya Ya" şarkısının klibinde de oynamıştır. 2014 yılında başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmıştır. Dizi 2015 yılında final yapmıştır. Oyuncu daha sonra, Hayatımın Aşkı dizisinde, Demir Cerrahoğlu karakteriyle kamera karşısına geçmiştir.

Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak yer alan Serkan Çayoğlu şimdilerde "Yeni Hayat" dizisinde oynuyor.

SERKAN ÇAYOĞLU ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2012 : Kuzey Güney (Konuk Oyuncu)

2014 : Zeytin Tepesi (Yardımcı Karakter)

2014 - 2015 : Kiraz Mevsimi (Başrol Oyuncusu)

2016 : Hayatımın Aşkı (Başrol Oyuncusu)

2018 : Börü (Başrol Oyuncusu)

2019 : Halka (Başrol Oyuncusu)

2020 : Yeni Hayat (Başrol Oyuncusu)

SERKAN ÇAYOĞLU KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ NELERDİR?

2015 : Yakın Doğu Üniversitesi 5.Video Müzik Ödülleri: (Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu ödülü)

2015 : 6.KTÜ Medya Ödülleri : (En İyi Çıkış Yapan Oyuncu ödülü)

2016 : 1.YBU Medya Ödülleri: (En İyi Erkek Dizi Oyuncusu)

İlgili Haberler

Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında, nereli? Melis İşiten dizileri
Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında, nereli? Melis İşiten dizileri
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kaç yaşında, nereli? Selen Seyven mesleği ne? Selen Seyven Instagram hesabı var mı?
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kaç yaşında, nereli? Selen Seyven mesleği ne? Selen Seyven Instagram hesabı var mı?
Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu
Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Çankırı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirildi Güncel
Çankırı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirildi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Onur Saylak Demet Özdemir Bergüzar Korel
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tır Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı yapımlar nelerdir? - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 18:53:16. #1.14#
title