Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı yapımlar nelerdir? Özge Gürel ve sevgilisi Serkan Çayoğlu ile birlikte paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşuluyor. Peki Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, rol aldığı yapımlar nelerdir tüm detaylar haberimizde...

Can Yaman'la aynı dizide rol alan Özge Gürel'in sevgili Serkan Çayoğlu rol aldığı yapımlarla halk tarafından çok sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Serkan Çayoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, boyu-kilosu kaç?

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu 31 Mayıs 1987 Almanya doğumlu, Türk model, manken ve oyuncudur.

Serkan Çayoğlu doğum tarihi : 31 Mayıs 1987

Serkan Çayoğlu kaç yaşında : 33 yaşında

Serkan Çayoğlu aslen nereli : Almanya doğumlu (Baba tarafı aslen Giresun)

Serkan Çayoğlu mesleği ne : Oyuncu ve Manken

Serkan Çayoğlu boyu kaç : 1,88 metre

Serkan Çayoğlu kilosu kaç : 85 kilo

Serkan Çayoğlu burcu ne : İkizler

SERKAN ÇAYOĞLU HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Serkan Çayoğlu eğitimini Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünde Almanya'da tamamlamıştır. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş ve Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.

Hande Yener'in "Ya Ya Ya" şarkısının klibinde de oynamıştır. 2014 yılında başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmıştır. Dizi 2015 yılında final yapmıştır. Oyuncu daha sonra, Hayatımın Aşkı dizisinde, Demir Cerrahoğlu karakteriyle kamera karşısına geçmiştir.

Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak yer alan Serkan Çayoğlu şimdilerde "Yeni Hayat" dizisinde oynuyor.

SERKAN ÇAYOĞLU ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2012 : Kuzey Güney (Konuk Oyuncu)

2014 : Zeytin Tepesi (Yardımcı Karakter)

2014 - 2015 : Kiraz Mevsimi (Başrol Oyuncusu)

2016 : Hayatımın Aşkı (Başrol Oyuncusu)

2018 : Börü (Başrol Oyuncusu)

2019 : Halka (Başrol Oyuncusu)

2020 : Yeni Hayat (Başrol Oyuncusu)

SERKAN ÇAYOĞLU KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ NELERDİR?

2015 : Yakın Doğu Üniversitesi 5.Video Müzik Ödülleri: (Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu ödülü)

2015 : 6.KTÜ Medya Ödülleri : (En İyi Çıkış Yapan Oyuncu ödülü)

2016 : 1.YBU Medya Ödülleri: (En İyi Erkek Dizi Oyuncusu)