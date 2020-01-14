Serkan Çağrı ile Göksel Baktagir yarın "Nev Nefes"te bir araya gelecek
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında yarın kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile aynı sahneyi paylaşacak.
14.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:20
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında yarın kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile aynı sahneyi paylaşacak.
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, yarın Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilecek.
Katılımcılar "Nev Nefes" temasıyla düzenlenecek etkinlikte sanatçılarla sohbet etme imkanı da bulacak.
Kaynak: AA