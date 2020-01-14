Serkan Çağrı ile Göksel Baktagir yarın "Nev Nefes"te bir araya gelecek
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Serkan Çağrı ile Göksel Baktagir yarın "Nev Nefes"te bir araya gelecek

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında yarın kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile aynı sahneyi paylaşacak.

14.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:20
Serkan Çağrı ile Göksel Baktagir yarın

Klarnet sanatçısı " Nefes" programında yarın kanun sanatçısı ile aynı sahneyi paylaşacak.

tarafından düzenlenen etkinlik, yarın Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilecek.

Katılımcılar "Nev Nefes" temasıyla düzenlenecek etkinlikte sanatçılarla sohbet etme imkanı da bulacak.

Kaynak: AA
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