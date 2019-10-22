Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan "Nev Nefes"te bir araya gelecek
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, "Nev Nefes" programında Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ile aynı sahneyi paylaşacak.
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, "Nev Nefes" programında Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ile aynı sahneyi paylaşacak.
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak genç sanatçılar, yarın Nevmekan Sahil'de konser verecek.
Müzikseverler, klarnetle sazın buluştuğu eserleri bol sohbetli müzik eşliğinde dinleyecek.