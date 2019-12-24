Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz "Nev Nefes"te bir araya gelecek
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Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz "Nev Nefes"te bir araya gelecek

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı "Nev Nefes" programında, komedyen Ceyhun Yılmaz ile aynı sahneyi paylaşacak.

24.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:06
Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz

Klarnet sanatçısı " Nefes" programında, komedyen ile aynı sahneyi paylaşacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak sanatçılar, yarın Nevmekan Sahil'de sahne alacak.

Katılımcılar "Nev Nefes" temasıyla düzenlenecek sohbet ve eğlence dolu etkinlikte, keyifli anlar yaşayacak.

Kaynak: AA
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