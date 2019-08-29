29.08.2019 13:56

Türk elektronik müziğinin yeni nesil temsilcilerinden Serkan C¸iniogˆlu ve SIRMA ortak bir çalışmaya imza attı.

Future Bass tarzını Tu¨rkc¸e so¨zlerle is¸leyen ortak c¸alıs¸ma, bu hafta dijital platformlardaki yerini aldı.

Özgu¨n tarzıyla dikkati çeken vokalist, söz yazarı ve produ¨kto¨r SIRMA, "Belki Bir Gu¨n" şarkısının ardından ikinci kez Türkçe bir eser yayınladı.

Yıllardır reklam mu¨zik du¨nyasında adından so¨z ettiren produ¨kto¨r C¸iniogˆlu ve alternatif elektronik pop sanatc¸ısı SIRMA'nın "Bizden O¨nce" isimli teklisi müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Apple Music Tu¨rkiye'nin ana sayfasında yerini alan ikili, aynı platformun farklı c¸alma listelerine de giris¸ yaptı.

So¨zleri SIRMA tarafından yazılan, mu¨zigˆi ikili tarafından hazırlanan parçada ses mu¨hendisi Mert Kazak da "mixing" ve "mastering" go¨revini u¨stlendi.

Kaynak: AA