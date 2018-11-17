Serkan Balcı, Burak Yılmaz'ın İstanbul'a Geleceğini Söyledi

Trabzonspor'da forma giyen eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve OnurKıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklama yapan Serkan, iki oyuncunun da bordo-mavili kulüp için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Burak ve Onur'un, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu kadrosunda bulunanson 2 oyuncu olduğunu hatırlatan Serkan, "2010-2011 sezonu ekibinde bulunan son 2oyuncu da kadro dışı kaldı. Tabii ki Trabzonspor'da içerde ne problemler olduğunubilmiyoruz. Burak ve Onur, Trabzonspor için büyük değer. Onları kazanmalarıgerekiyor. Bütün kötü gidişatı ya da sonuçları 2 futbolcuya mal etmemekgerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'DAN AYRILDIĞINA GÖRE İSTANBUL'A GELECEKTİR"

Başarının, Burak ve Onur gibi kaliteli futbolcuların kazanılmasıylageldiğini vurgulayan Serkan, şöyle devam etti: "Bunu daha önceki dönemlerde Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile RicardoQuaresma arasında da gördük. Şenol hoca, kendi cephesine aldığı Quaresma'danyıllarca çok iyi bir şekilde faydalanabildi. Hem Burak'ın hem de Onur'un çok iyifutbolcular olduğunu düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın geçmişi çok iyi.Trabzonspor'dan ayrıldığına göre, İstanbul'a gelecektir."