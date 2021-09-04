Serkan Aslan'dan ünlü popçuya para yardımı!

Ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da performans sergilemiş ve Serkan Aslan'ı sahnesine davet etmişti. Şiirleri ile büyük beğeni toplayan Aslan'ın, Ortaç'a maddi yardım ettiği ortaya çıktı.

Bu durum karşısında bir hayli şaşıran Ortaç, "Serkan bana geldi, kendi yazdığım şiirlerim var, sana dinletmek istiyorum dedi. Sadece 2 defa telefonda konuştuk, benimde sıkışık olduğumu biliyordu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra hesabıma para geldi" dedi. Durum karşısında şaşkın olduğunu dile getiren Ortaç, "Beklediğim bir para yoktu, sonra hesabıma baktım ve Serkan'dan geldiğini gördüm" dedi. Chole Loughlan ile boşandıktan sonra sık sık paraya sıkıştığını ve maddi zorluk yaşayan dile getiren Ortaç, "Bayağı yüklü bir miktar para göndermiş, insanın böyle dostları olması lazım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin