Serkan Asan nereli? Serkan Asan kimdir? Serkan Asan kaç yaşında?

Serkan Asan Trabzonspor'un paryan bir yıldızıı olarak son zamanlarda karşımıza çıkıyor. Başarılı ve genç topçu Serkan Asan nereli? Serkan Asan kimdir? Serkan Asan kaç yaşında?