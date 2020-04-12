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Spor

Serkan Asan, Alexander Sörloth'un isteğini kırmadı.

- Serkan Asan, Alexander Sörloth'un, isteğini kırmadı.

12.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:46
Serkan Asan, Alexander Sörloth'un isteğini kırmadı.

- Serkan Asan, Alexander Sörloth'un, isteğini kırmadı.

TRABZON - Trabzonspor'un altyapısından yetişen Serkan Asan, takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ün, kendisinden beklediği yöresel yemek yapma isteğini kırmayarak mutfağa girdi ve lahana yemeği yaptı.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Serkan Asan, karantina günlerini Trabzon'un Düzköy İlçesindeki evlerinde geçiriyor. Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ün, Serkan Asan'dan 'geleneksek bir Türk yemeği görmek istiyorum' sözleri üzerine takım arkadaşını kırmayan genç oyuncu mutfağa girerek lahana yemeği, mısır ekmeği ve turşu kavurması yaptı. Genç oyuncu her ne kadar mutfakta yalnız olduğunu iddia etse de ablasından ve annesinden yardım aldı.

Daha çok yaylayı sevdiğini belirten Serkan Asan, "Burası daha sessiz ve sakin olduğu için buradayım. Hem ailemde burda. Onların yanına gelip birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum. ben yaylayı daha çok tercih ediyorum"dedi

Elinden geldiğince yöresel yemekler yapmaya çalıştığını belirten Serkan Asan, pası kendisi gibi kanat oyuncusu olan takım arkadaşı Filip Novak attı.

Serkan Asan, Alexander Sörloth'un isteğini kırmadı.

Kaynak: İHA

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