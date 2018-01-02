Serkan Acar Sakarya'daydı

Ünlü İşadamları; Mehmet Kıray, yatırım için Sapanca'ya getiren ve "Sapanca Bodrum'mu oluyor?" haberleriyle gündeme bomba gibi düşen Ünlü işadamı Serkan Acar; Yılbaşı öncesi Sakarya'ya geldi.

HELAL SANA SERKAN ACAR!..

Daha önce Bodrum'un Dünya'ca ünlü ve denizin vazgeçilmez mekânlarından Club Catamaran'nın duayeni ve Bodrum'un babası lakaplı Ünlü işadamı Mehmet Kıray'ı yatırım için Sapanca'ya getiren Sapanca Bodrum'mu oluyor?" haberleriyle gündeme bomba gibi düşen Türkiye'nin Sakaryalı tanınmış Ünlü işadamlarından Serkan Acar; Yılbaşı öncesi Sakarya'ya gelerek, yakın dostlarının misafiri oldu. Ünlü Modacı Buse Tavus ile aldatıldı gerekçesiyle eşi İkbal Acar tarafından 850.000 $'lık dava açılmasıyla da gündemden hiç düşmeyen Serkan Acar; geldiği memleketi Sakarya'da, okul ve yurtları gezerek, dağıttığı hediyelerle çocukları adeta sevindirdi.

ÖNDER YETİŞ VE ENDER YETİŞ'TEN SERKAN ACAR'A BÜYÜK JEST

Yılbaşı öncesi geldiği Sakarya'da yakın dostları Ünlü Abhaz Müteahhit Mimar Önder Yetiş ve Ender Yetiş'in misafir olan Abhaz İşadamı Serkan Acar; "Ben kesinlikle Yılbaşı kutlamam. O yüzden bunun yerine okulları gezerek, çocuklara hediyeler dağıtarak, onları sevindirebildiysek ne mutlu bana. Her geldiğimde beni onure eden ve şimdiki gelişimde de benim için önce restoran sonra ise hotel kapatan Müteahhit Mimar Önder Yetiş ve Ender Yetiş'e de ayrıca teşekkür ederim " dedi.