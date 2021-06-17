SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Iğdır'da gerçekleştirildi
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SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Iğdır'da gerçekleştirildi

SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Iğdır'da gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Iğdır'da yapıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Iğdır'da yapıldı.

Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın 79. Yönetim Kurulu Toplantısı Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Iğdır Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, illerin Belediye Başkanları ve Ticaret Odası Başkanları ile SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir katıldı. Toplantıya başkanlık eden Iğdır Valisi toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Iğdır ili olarak bu dönem yönetim kurulu toplantılarının sonuncusunu yapıyoruz'

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Valilerim, çok kıymetli Belediye Başkanlarımız, Ticaret Odası Başkanlarımız, Serhat Kalkınma Ajansımızın (SERKA) çok değerli yönetim kurulu hepiniz 79. Olağan Yönetim Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Iğdır ili olarak bu dönem yönetim kurulu toplantılarının sonuncusunu yapıyoruz. Allah nasip ederse bir sonraki yönetim kurulu toplantımızı Kars Valimizin başkanlığında Kars ilinde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle 79. Toplantımızda 2021 yılı için hazırlanan ve bakanlığımızın onayladığı bölgemizdeki 4 ilimizde yaklaşık 12 milyon tutarlı "Bölgesel Rekabet Elde Edilebilirliği" başlıklı Kobilere ve Birliklere öncelikli yapacağı projeleri değerlendirmek üzere yapacağımız bir programımızı açıklayacağız. Önümüzdeki süreçte de proje yapım süreçlerinde hem proje ofislerinde hem kalkınma ajansımızdaki arkadaşlarımızla birlikte bu kaynağın yöremizde kurumlarla ve Kobilerle birlikte daha sağlıklı bir şekilde kullanılması için elimizden geleni yapacağız. Hem turizm, hem ticaret hem de tekstil anlamında verimliliği, katma değeri ve istihdamı arttırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bizlere destek veren bakanlığımıza, bu imkanları sağlayan yönetim kurulumuzun çok kıymetli Valilerine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." - IĞDIR

SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Iğdır'da gerçekleştirildi
SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Iğdır'da gerçekleştirildi
SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Iğdır'da gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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