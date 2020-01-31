Serka onayladı, projeler hayata geçiyor

31.01.2020 09:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:22

Ardahan Belediyesi'nin SERKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında sunduğu "Ardahan; Taş, Ahşap, Demir Üretim Teknikleri ve Tasarım Atölyesi" projesi hayata geçiriliyor.



Program kapsamında destek almaya hak kazanan projenin sözleşmesi, Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalandı.



Ardahan Belediyesi'nin sunduğu projeyle birlikte toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımı kolaylaştırılacak, genç işsizliğinin azaltılacak, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşeri sermayenin geliştirilecek, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilecek, hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerden oluşması proje ile oluşturulacak atölyelerde öncelikle kadınların ve gençlerin mesleki eğitim alarak nitelikli iş gücü yaratılmasına katkı sağlayacak. - ARDAHAN

Kaynak: İHA