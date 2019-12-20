SERKA'nın 70. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
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SERKA'nın 70. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 70. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirildi.

20.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:18
SERKA'nın 70. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 70. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı 'ın ilçesinde gerçekleştirildi.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezindeki Kütük Ev'de yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Valisi Mustafa Masatlı, ajansın 2019 küçük ölçekli mali destek programının ve genel çalışmalar ile yapılan projelerin değerlendirileceğini belirterek toplantının hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya Kars Valisi Türker Öksüz, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Kaynak: AA
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