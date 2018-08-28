Serka'nın 59. Yönetim Kurulu Toplantısı

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 59. Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.



Valilik toplantı salonunda Vali Elban'ın açılış konuşmasının ardından 2018 yılı Güdümlü Projeler, 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında uygulama süreci devam eden projeler ile diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya, Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanları, Genel Meclisi Başkanları, Ticaret Odası Başkanları ile diğer kurul üyeleri katıldı.