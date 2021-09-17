SERKA Desteğiyle Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde 4 Atölye Açılışı Yapıldı - Haberler
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SERKA Desteğiyle Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde 4 Atölye Açılışı Yapıldı

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SERKA Desteğiyle Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde 4 Atölye Açılışı Yapıldı

Serhat İllerinin Özel Yeteneklileri projesi kapsamında TRA2 Bölgesinin 4 ilinde hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) robotik, müzik, resim, ahşap-mekatronik ve seramik atölye donatımları alınarak.

Serhat İllerinin Özel Yeteneklileri projesi kapsamında TRA2 Bölgesinin 4 ilinde hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezlerine ( Bilsem ) robotik, müzik, resim, ahşap-mekatronik ve seramik atölye donatımları alınarak. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde Müzik Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Resim Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesi kullanıma açıldı.

TAŞDEMİR, "ÖĞRENCİLERİMİZ, DAHA NİTELİKLİ GELECEK İNŞA EDECEK"

SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir açılış sonrası yaptığı açıklamada, tamamlanan Serhat İllerinin Özel Yeteneklileri projesi kapsamında TRA2 Bölgesinin 4 ilinde hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) robotik, müzik, resim, ahşap-mekatronik ve seramik atölye donatımlarının sağlandığını söyledi.

Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde de Müzik Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Resim Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesinin öğrencilerin kullanımına sunulduğunu da belirten Taşdemir, "Öğrencilerimiz, daha nitelikli gelecek inşa edecek. SERKA Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Sanat Merkezi ile birlikte 4 ilimizdeki bilim sanat merkezlerinin alt yapılarını iyileştirme ve atölyelerini yenileme projesini hayata geçirdik. Bugün Kars'taki 4 atölyenin açılışını gerçekleştirdik. Merkezde müzik, ahşap, resim ve robotik kodlama atölyelerini donatarak, malzemelerini aldık. Aynı zamanda hocalarımızın eğitici eğitimlerini de vermiş olduk. Burada öğrencilerimizin daha iyi eğitim görmelerini, daha nitelikli gelecek inşa etmek anlamında gençlerimizin ihtiyacı olan her türlü malzemeyi sağladık. Burada Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğümüzün ciddi emekleri var. Ayrıca fedakarlık ve işbirliği var. Kalkınma Ajansı olarak bizlerde bu desteğimizi hocalarımıza ve merkezimize sunduk. Şu anda burada 96 öğrencimiz daha nitelikli bir şekilde buradaki hizmetlerden faydalanabilecekler. Buradaki her bir malzeme onları hazır bir şekilde bekliyor. Gelip burada istedikleri zaman müzik aletlerini çalabilecekler, her hangi bir makine ile çalışabilecekler ve model üretebilecekler. 3 boyutlu bir yazıcımızda baskı yapabilecekler. Resim atölyesinde de hayallerini tuvale dökebilecekler. "dedi.

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Haber: SERKA Desteğiyle Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde 4 Atölye Açılışı Yapıldı - Haberler
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