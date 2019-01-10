Serka'dan Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından geçen yıl hayata geçirilen hibe programlarıyla ilgili Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, SERKA uzmanı Gizem Coşkun tarafından katılımcılara "küçük ölçekli altyapı mali destek" ve "turizm yatırımlarının desteklenmesi" programlarıyla ilgili bilgiler verildi.



Kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile turizm alanındaki potansiyel yatırımcıların katıldığı toplantıda, SERKA'nın 2018 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programına 25 milyon, turizm yatırımlarının desteklenmesi programına ise 8 milyon lira bütçe ayrıldığı açıklandı.

SERKA'nın, 2018 yılı bütçesiyle hibe programı şartlarına uyan 2 proje sahibine 2019'da toplamda 33 milyon lira destekte bulunacağı belirildi.

Kaynak: AA