Serinlik ve Dekorun Adresi Aygün Dekorasyon

Aygün Dekorasyon firma sahibi Engin Taşçı, "Biz 2000 yılında sektörde hizmet vermeye başladık. Sektörde en iyi firmalardan biri biziz ve müşterilerimizin isteklerine hızlı bir şekilde cevap veriyoruz.Tercih edilmemizin nedeni de sağlam, kaliteli ve hiçbir şekilde hileye başvurmadan ürün satışından kaynaklanıyor.Söz verdiğimiz işi gününde ve zamanında teslim etmek istiyoruz.Ürünlerimiz piyasada olan bir şey değildi. Bir geçmişten gelen bir kültürü yeniden canlandırdık. Sıcak havayı izole ediyor ve alt tarafa daha doğal ve serin hava akışı sağlıyor. Kimyasal hiçbir etkisi yok. Bizde bu kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla halkımızın istifadesine sunuyoruz." dedi.

"BİZİM RAKİBİMİZ YOK"

Taşçı, "Biz sektörde gölgelik yapıyoruz. Yaz şemsiyesi olarak bunu hizmete sunuyoruz. Çatı bazında üretimimiz var, doğal ve dekoratif çözümler üretiyoruz.Naturel bir serinlik sunuyoruz. Biz kendimize sektörde rakip tanımıyoruz. Bazı firmalar bizim özel yaptığımız ürünleri kendi yapmış gibi gösteriyor ama bizim sektörde rakibimiz yok." diye konuştu

"HEDEF BÜYÜMEK VE GELİŞMEK"

Engin Taşçı, "20 kişilik bir ekiple işe başlıyoruz, işin durumuna göre bu rakam 40 kişiye kadar ulaşabiliyor. Kocaman bir aile ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz bize internet üzerinden ulaşabilir ve hizmetmiz hakkında bilgi alabilirler. Şu an yurt genelinde hizmet veriyoruz. Hedefimiz yurt dışına daha fazla açılmak ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunup gelişmek ve büyümek. Ben halkımıza doğal şeyleri tavsiye ediyorum. Ürünlerimiz klimadan daha etkili olabiliyor. Bu doğallığın keyfini çıkarmalılar. " diye sözlerine son verd..