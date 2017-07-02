Serinlerken Boğulmamak İçin Ne Yapmalı ? Nelere Dikkat Etmeli ?

Karadeniz'de hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerini aratmayacak seviyelere yükselmesi ile birlikte insanların sahillere akın etmesi boğulma tehlikelerini de beraberinde getiriyor.



Trabzon'da son bir ayda 2 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi insanların dikkatsizliği ve yapılan uyarılara aldırmaması sonucu gerçekleşiyor. Serinlemek isterken dikkate alınmayan uyarılar ve bilinçsizce yapılan hareketler boğulmalara neden oluyor. Yapılan istatistiklere göre boğulma vakalarının yüzde 95'i tedbirsizlik ve bilinçsizlik nedeniyle meydana geliyor. Peki, boğulmalara karşı ne yapılmalı? Boğulan kişiye nasıl müdahale edilmeli?



Uzmanlar, serinlerken hayat kurtaran uyarıları şu şekilde sıralıyor:



"Rip akıntısı olan yerlerde denize girilmemeli, akıntıya kapılırsanız da mücadele etmek yerine, sahile karşı yüzünüz bakar şekilde kendinizi akıntıya bırakmalısınız. Zaten bir süre sonra açıkta akıntı sona erecektir. Şaka niyetiyle de olsa, hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Yüzerken, küçük çapta da olsa, rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın. Özellikle yüzme bilmeyenler, derin ve bulanık sulara kesinlikle girmemelidir. Karnınız tok iken suya girmeyin. İster yetişkin isterse çocuk olsun, çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir. Ani bir şekilde suya atlamayın. Soğuk olan su sizi paniğe sevk edebildiği gibi kramplara da yol açabilir. Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayınız. 2 metreden düşük derinlikler omurga kırıklarına yol açarak, ölümünüze neden olabilir. En iyi olasılıkla felç olabilirsiniz. Suya girmeden önce ufak ısınma egzersizleri ya da esneme hareketleri yapın. Dalgalı sulara girmeyiniz, girdiyseniz açılmayınız. Kurtarma teknikleri bilmeyen kişilerin, boğulan kişilere yardım etmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, her iki kişinin de boğulmasına neden olabilir. Su içinde tehlikeli şakalar yapmaktan kaçının. Tek başınıza yüzerken sürat motorlarına dikkat edin. Tekne kullanıyorsanız, cankurtaran yeleği giyin."



Yüzey akıntısı az gibi gözükse bile akarsulara girmenin de tehlikeli olduğunu vurgulayan uzmanlar "Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin. Yalnızken deniz, göl, gölet, sulama kanalı ve akarsulara girmeyin. Özellikle baraj ve göllerin zeminleri genellikle bataklıktır. Bu gibi yerlerde mümkünse suya girmeyin. Bataklık sizi dibe doğru çekerek, boğulmanıza zemin hazırlar. Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Bu nedenle panik yapmayın" uyarısında bulundular.



Boğulma anında ise yapılması gerekenler ise şu şekilde sıralandı:



"Boğulma nedeni ortadan kaldırılır. Bilinç kontrolü yapılır. Temel yaşam desteği sağlanır. Derhal tıbbi yardım istenir. Yaşam bulguları izlenir." - TRABZON