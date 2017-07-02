Serinlemek İsteyenler Saitabat Şelalesi'ne Akın Etti

BURSA'da hava sıcaklığının 40 dereceye çıkması ardından serinlemek isteyenler piknik, göl, deniz ve ormanlık alanları tercih ederken Uludağ'ın eteklerindeki Saitabat Şelalesi de ilgi çekti.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle bunalanlar serin bölgelere akın etmeye başladı. 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla birlikte çok sayıda kişi serinlemek için Uludağ'da eriyen kar suyuyla oluşan Saitabat Şelalesi'ni tercih ediyor. Gözde mekan haline gelen Saitabat Şelalesi'nde başta çocuklar olmak üzere sıcaktan bunalanlar şelaleden akan sulara girerek serinliyor. - Bursa