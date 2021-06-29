SERİNLEMEK İÇİN TOROSLARDAN KAR KÜTLELERİ TAŞIYORLAR
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SERİNLEMEK İÇİN TOROSLARDAN KAR KÜTLELERİ TAŞIYORLAR

SERİNLEMEK İÇİN TOROSLARDAN KAR KÜTLELERİ TAŞIYORLAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA ve Muğla bölgelerinde yaşayanlar, havanın ısınmasıyla birlikte Torosların yolunu tutup, sahillere kar götürmeye başladı.

ANTALYA ve Muğla bölgelerinde yaşayanlar, havanın ısınmasıyla birlikte Torosların yolunu tutup, sahillere kar götürmeye başladı. Torosların doruklarından kesilen kar kütlelerini araçlarla sahil bölgelerine taşıyanlar 'karlama' denilen pekmez, bal ve meyve aromalarıyla soğuk içecek yaparak tüketiyor, kimi de karlama yapan iş yerlerine kar kütlelerini satıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasında kalan batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın kuzeybatı eteklerinde bulunan 2 bin 650 rakımlı Evkaya Yaylası yolunun kıyısında ve kayaların arasında bulunan karlar serinleme ve geçim kaynağı oluyor. Kaş, Elmalı ve Seydikemer'den zor yolları aşarak gelenler, önce karların üzerini temizliyor. Karlar motorlu testere, el testeresi ve keserle, dikdörtgen prizması şeklinde kesiliyor. Ardından kesilen kar kütlesinin altı oyuluyor. Ortaya çıkan 60-80 kilo arasındaki kar kütleleri çuvallara koyuluyor. Omuzlarda taşınarak araçlara yerleştirilen kar kütleleri ardından sahil bölgelerine götürülüyor.

Sahil bölgelerine kar götürenler bunları akraba, komşu ve eş dosta hediye ediyor. Bazıları da pekmez, bal ve meyve aromaları ile karıştırarak 'karlama' adı verilen soğuk içecek olarak satıyor ve sağladığı gelirle de aile bütçesine katkı sağlıyor. Bazıları da karlama yapan iş yerlerine kar kütlelerini satıyor. Karlama özellikle sahil ilçelerinde kurulan pazarlarda yoğun şekilde tercih ediliyor.

Evkaya Yaylası'na kar götürmek için gelen Meksikalı Gema Batista, Eşim Antalya'nın Elmalı ilçesinden. Eşimle Türkiye'ye geldik. Eşimin amcası, hava sıcak olunca 'size sürpriz yapacağım' diyerek bizi bu güzel yaylaya kar almaya getirdi. Karı, Elmalı'ya götürüp serinleyeceğiz. Bana karlamayı anlattılar. Bu muhteşem güzelliği gördüğüm için çok mutluyum. Türkiye herkesin görmesi gereken muhteşem bir ülke dedi.

Kumluca'dan kar almaya gelen Murat Açıkyürek de Havanın ısınmasıyla Torosların zirvesine kar kesmeye geldik. Ailemizle, dostlarımızla ağız tadıyla Allah yedirmek nasip etsin. Eşimizle, dostumuzla karlama yapıp, yiyeceğiz diye konuştu.

SERİNLEMEK İÇİN TOROSLARDAN KAR KÜTLELERİ TAŞIYORLAR
SERİNLEMEK İÇİN TOROSLARDAN KAR KÜTLELERİ TAŞIYORLAR
SERİNLEMEK İÇİN TOROSLARDAN KAR KÜTLELERİ TAŞIYORLAR
SERİNLEMEK İÇİN TOROSLARDAN KAR KÜTLELERİ TAŞIYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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