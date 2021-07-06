Serinlemek için suya girdi, cansız bedeni çıktı

Elazığ'da serinlemek için baraja giren ve kaybolan 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ'da serinlemek için baraja giren ve kaybolan 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, merkeze bağlı Şahsuvar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan Nazmi Ç. (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü uzantısında bulunan Şahsuvar köyünde suya girdi. Kıyıda çobanların kıyafetlerini gören vatandaşlar, etrafta kimseyi göremeyince durumu 112 acil sağlık, polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, olay yerinde çalışma başlattı. Suya giren kurbağa adamlar, bir süre sonra Yusuf Yücer'in cansız bedenini suyun altından çıkartarak olay yerinde hazır halde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. Yücer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kurbağa adamların suda kaybolan Nazmi Ç.'ye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Erkan Bay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı