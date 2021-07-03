Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız bedeni bulundu (2)
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Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız bedeni bulundu (2)

Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız bedeni bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

ÖMER'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDUMuğla'nın Bodrum ilçesinden Su Altı Dalgıç Polis Ekiplerinin gelmesiyle arama çalışmalarına hız verildi.

ÖMER'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Su Altı Dalgıç Polis Ekiplerinin gelmesiyle arama çalışmalarına hız verildi. Yaklaşık 4 saatlik süren çalışmanın ardından ekipler Ömer Yokuş'un cansız bedenine ulaştı. Yokuş'un cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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