Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız bedeni bulundu (2)
ÖMER'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDUMuğla'nın Bodrum ilçesinden Su Altı Dalgıç Polis Ekiplerinin gelmesiyle arama çalışmalarına hız verildi.
ÖMER'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Su Altı Dalgıç Polis Ekiplerinin gelmesiyle arama çalışmalarına hız verildi. Yaklaşık 4 saatlik süren çalışmanın ardından ekipler Ömer Yokuş'un cansız bedenine ulaştı. Yokuş'un cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan