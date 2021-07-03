SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
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SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren Ömer Yokuş (14), suda kayboldu.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren Ömer Yokuş (14), suda kayboldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Havanın sıcak olmasından dolayı Ömer Yokuş, 2 arkadaşıyla sulama kanalına yüzmeye gitti. Sulama kanalının etrafında kesik olan tel örgüden içeriye giren çocuklar, kanalda yüzmeye başladı. Ömer Yokuş'un bir anda suda kaybolduğunu gören 2 arkadaşı, yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen yakınları, Yokuş'u suda bulamayınca itfaiye ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İncirliova Belediyesine ait iş makinesi geldi. Sulama kanalının önce kapakları açılarak su seviyesinin düşmesi beklendi. Bu sırada suda kaybolan çocuğun yakınları da kendi imkanlarıyla aramayı sürdürdü. İş makinesiyle kanalın etrafı açılarak suyun boşalması sağlandı. Olayı duyan mahalle halkı ise sulama kanalının etrafına yığıldı. Ömer Yokuş'un arama çalışmalarının devam edeceği ve Bodrum'dan Su Altı Dalgıç Polis Ekibinin geleceği belirtildi.

SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU
SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN ÖMER, KAYBOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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