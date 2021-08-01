Serinlemek için sulama kanalına giren Hüseyin, boğuldu

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait suluma kanalına giren Hüseyin Ekinci (14), boğularak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait suluma kanalına giren Hüseyin Ekinci (14), boğularak hayatını kaybetti.

Argıncılık Mahallesi'nde öğle saatlerinde serinlemek için DSİ'ye ait suluma kanalına giren Hüseyin Ekinci, bir süre sonra gözden kayboldu. Yanındaki arkadaşları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen dalgıç polisler tarafından kanalda yapılan aramada Hüseyin Ekinci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekinci'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul