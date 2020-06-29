Serinlemek için sulama kanalına giren Halil boğuldu ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, dün serinlemek için sulama kanalına giren Halil Koç'un (12), 5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, dün serinlemek için sulama kanalına giren Halil Koç'un (12), 5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Olay, dün öğleden sonra, Kavurga Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcaktan bunalan Halil Koç, serinlemek için yasak olmasına rağmen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Yüzmeye başlayan Koç, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Bu sırada Koç'u görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen dalgıç polisler, suda arama- kurtarma çalışması başlattı. Koç'un, akıntıya kapıldığı bölgeden 5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Halil Koç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA