Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu
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Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi girdiği yerden 2 kilometre uzakta bulundu.

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi girdiği yerden 2 kilometre uzakta bulundu.

Alınan bilgiye göre, 29 Haziran Salı günü saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde Samet Yanık (20) serinlemek için sulama kanalına girdi. Samet Yanık bir süre sonra suda batmaya başladıktan sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler kanal içerisinde yaptığı arama çalışmalarında suya düşen kişiyi bulamadı.

"Suya girdiği yerin 2 kilometre ilerisinde cansız bedeni bulundu"

Devlet Su İşlerine ait sulama kanalının suyu savcı talimatı ile kesildi. Suyun kesilmesinin ardından sabah 05.15 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde Samet Yanık'ın cesedi kanal içerisinde bulundu. Bölgeye gelen Samet Yanık'ın yakınları, sualtı polisini beklemeden kanaldan gencin cansız bedenini çıkardı. Yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yanık'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu
Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu
Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu
Serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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