Serinlemek için sulama göletine giren iki kuzen boğuldu (2)
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Serinlemek için sulama göletine giren iki kuzen boğuldu (2)

Burdur'da serinlemek için sulama göletine giren iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

29.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:58

Burdur'da serinlemek için sulama göletine giren iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

Halıcılar köyünde yaşayan lise öğrencisi Nazlım Karaca (15) ile Soner Akay'dan (17) dünden beri haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halıcılar ve Günalan köylerinin dağlık kesimlerinde iz arama köpeği ve drone ile arama çalışması başlattı.

İki kuzenin elbiseleri, Sorkun mevkisindeki Günalan sulama göleti kenarında bulundu. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçlarınca, baraj göletinde yapılan aramada Karaca ile Akay'ın cansız bedenine ulaştı.

Savcının incelemesinin ardından kuzenlerin cenazeleri Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"Çok iyi arkadaşlardı"

Nazlım Karaca'nın babası Dursun Karaca, AA muhabirine, göletin yeni yapıldığını, çocuklarının da kendilerinden habersiz gölete girdiğini söyledi.

Göletin çevresinin açık olduğunu belirten Karaca, "Çocuklarımız yüzme bilmezdi. Sulama göletinin çevresi keşke açık bırakılmasaydı, etrafı kapatılsaydı. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın, göletin etrafının kapatılmasını istiyoruz." dedi.

Soner Akay'ın babası Hurşit Akay da "Çok iyi arkadaşlardı, her şeyi birlikte yaparlardı. Yine birbirlerine uyup, demek ki baraja gitmişler." ifadesini kullandı.

Cenazeler ailelerine teslim edildi

Otopsi işlemlerinin ardından Karaca ile Akay'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Baba Karaca, oğlunun cenazesini aldığında "Oğlumun iki gün önce doğum gününü kutladık, bugün cenazesini alıyorum." dedi.

Halıcılar köyüne götürülen cenazeler, namazın ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.

Serinlemek için sulama göletine giren iki kuzen boğuldu (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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