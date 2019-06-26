Serinlemek için nehre giren genç öldü

Serinlemek için nehre giren genç öldü

Gaziantep'te serinlemek için nehre giren genç, hayatını kaybetti.

Serinlemek için nehre giren genç öldü

Gaziantep'te serinlemek için nehre giren genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için arkadaşları ile birlikte Fırat Nehri'ne giden 17 yaşındaki Verdi Uzunaslan, girdiği nehirde gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan genç, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Verdi Uzunaslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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