Serinlemek için kanala giren Yusuf, boğuldu
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Serinlemek için kanala giren Yusuf, boğuldu

Serinlemek için kanala giren Yusuf, boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da, sıcaklıktan bunalıp sulama kanalına giren Suriye uyruklu Yusuf Casim (20), akıntıya kapılınca yaşamını yitirdi.

ADANA'da, sıcaklıktan bunalıp sulama kanalına giren Suriye uyruklu Yusuf Casim (20), akıntıya kapılınca yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde sıcaktan bunalıp, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına giren Yusuf Casim, akıntıya kapıldı. Suda çırpınarak çevredekilerden yardım isteyen Casim, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Cankur ekipleri, Casim'i sudan çıkarttı. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Casim'i Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların müdahalesine karşın, Casim kurtarılamadı. 


Serinlemek için kanala giren Yusuf, boğuldu
Serinlemek için kanala giren Yusuf, boğuldu
Serinlemek için kanala giren Yusuf, boğuldu
Serinlemek için kanala giren Yusuf, boğuldu
Serinlemek için kanala giren Yusuf, boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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