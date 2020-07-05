Serinlemek için kanala giren gencin cesedi bulundu
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Serinlemek için kanala giren gencin cesedi bulundu

Adana'da sabah saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına girip kaybolan gencin cesedi bulundu.

Serinlemek için kanala giren gencin cesedi bulundu
05.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:03

Adana'da sabah saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına girip kaybolan gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulbaki Akal (18) 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen gençlerden Akal, boğulma tehlikesi atlattı. Arkadaşları onu çıkarmaya çalıştı ancak Akal suda kayboldu. Arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Can-Kur ekipleri de geldi. Ancak Akal'a bir türlü ulaşılamadı.

Kanalın suyu kesildikten sonra dalgıç polisler arama başlattı. Yaklaşık 4 saat sonra gencin cansız bedenine ulaşıldı. Akal'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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