Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği kanalda boğulan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği kanalda boğulan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi'nde 2 arkadaşı ile birlikte serinlemek için sulama kanalına giren ve bir anda suya batan 14 yaşındaki Ömer Yokuş'tan haber alınamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, dalgıç polisler sulama kanalının kapaklarında çocuğun cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Yokuş'tan cansız bedeni ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun ölümü, ailesi ve yakınlarını büyük üzüntüye boğdu. - AYDIN

Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 yıl boyunca takıntı haline getirdiği kadını öldüren katilin, daha önce çocuğa cinsel istismardan hapis yattığı ortaya çıktı
1 yıl boyunca takıntı haline getirdiği kadını öldüren katilin, daha önce çocuğa cinsel istismardan hapis yattığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu
13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu
Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasında tepki çeken karar! Son sanık da serbest bırakıldı
Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasında tepki çeken karar! Son sanık da serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Varank Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Diego Cristiano Erol Bulut Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 19:32:04. #1.15#

title