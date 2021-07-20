Serinlemek için İznik Gölü'ne giren genç boğuldu
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Serinlemek için İznik Gölü'ne giren genç boğuldu

Serinlemek için İznik Gölü'ne giren genç boğuldu
Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Göllüce Mahallesi yakınlarındaki İznik Gölü kıyısına gelen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Elektrik Elektronik Bölümü'nde okuyan Ömer Tütüncü (20), sınıf arkadaşı Iraklı İbrahim Abdulsatdar Ahmet ile serinlemek için göle girdi.

Gençlerin bir süre gözden kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gölde arama yaptı. Iraklı genç, ekipler tarafından sudan sağ çıkarıldı.

Tütüncü'yü arama çalışmaları için Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlardan destek istendi.

Çalışma sonucu yaklaşık 10 metre açıkta ve 10 metre derinlikte bulunan Tütüncü'nün cesedi, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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