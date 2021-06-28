Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 23 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 23 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi Finiş mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte bölgeye gelen Ömer Güzel Şahin (23), yüzmek için Köprüçayı Irmağı'na girdi. Şahin'in suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile sağlık ekipleri sevk edildi. JAK Timi dalgıçları, kısa bir arama çalışmasının ardından Şahin'in cesedine ulaştı. Gencin cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Mehmet Demirci/ İHA)

Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Her şey kaşla göz arasında oldu! Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çekti
Her şey kaşla göz arasında oldu! Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çekti
Antalya'da 3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu
Antalya'da 3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu
Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 22:57:08. #1.14#

title