Serinlemek İçin Gölete Giren Genç Kayboldu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde serinlemek için gölete giren genç suda kayboldu.



Edinilen bilgilere göre, ilçenin Toplukonak köyünde Ömer Faruk Suyabatmaz (15) serinlemek için Dikmetaş Sulama Göleti'ne girdi. Arkadaşlarıyla sulama göletine giren Suyabatmaz, atladığı gölden bir daha suyun yüzüne çıkamadı. Arkadaşlarının ve vatandaşların çabalarına rağmen bir türlü ulaşılamayan Suyabatmaz için Giresun'dan dalgıç ekipler çağrıldı. Genci arama çalışmaları devam ediyor. - GİRESUN