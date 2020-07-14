Serinlemek için gölete giren genç kayboldu
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Serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum'un Alaca ilçesinde serinlemek için gölette kaybolan gencin bulunması için sürdürülen çalışmalara ara verildi.

14.07.2020 20:08 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:13

Çorum'un Alaca ilçesinde serinlemek için gölette kaybolan gencin bulunması için sürdürülen çalışmalara ara verildi.

İlçeye bağlı İbrahim köyü yakınlarında tarlada çalışan tarım işçisi Emrah Pullu (21), dün akşam saatlerinde serinlemek için yakında bulunan gölete girdi. Pullu, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD dalgıçlarının suda yaptıkları aramada gence ulaşılamadı.

Göletin geniş olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinden takviye istendi. Olay yerine gelen JAK timi de göletteki arama çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 3 metre derinliğindeki göletin tabanının balçık ve yer yer otlarla kaplı olması, sonar cihazı da kullanan dalgıçların çalışmalarını zorlaştırıyor. Gencin kaybolduğu bölgenin zemininde el yordamıyla aramalarını sürdüren dalgıçlar, şu ana dek bir sonuca ulaşamadı.

AFAD İl Müdürü Elvan Kaya ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Mustafa Tetik'in nezaretinde ekiplerin, saat 08.00'de başladığı arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.

Ailenin hüzünlü bekleyişi sürüyor

Ailesiyle Kastamonu'dan geldiği öğrenilen tarım işçisi Pullu'nun bulunması için devam eden çalışmaları, yakınları ve diğer tarım işçileri de gölün kenarında takip etti.

Baba Erdoğan Pullu, gazetecilere, çalışmak için Kastamonu'dan geldiklerini ve çadırda konakladıklarını belirterek, "Çocuğum dün akşam serinlemek için göle girmiş ve boğulmuş. Arıyorlar ama halen bulunamadı. Bizim dün akşam itibarıyla buradaki işimiz bitmişti, bu sabah yola çıkacaktık ama memlekete dönemeden çocuğumu burada kaybettik. Oğlum dünya tatlısı bir insandı.Hiç kimseye bir kötülüğü, zararı olmaz, duygusal bir çocuktu. Onun ölüm haberini alan bir çok kişi Kastamonu'dan Çorum'a geldi. Seveni çoktu oğlumun. Ne olur bulsunlar oğlumu." diye konuştu.

Amcasının oğlu Burak Pullu da en kısa sürede Emrah'ın bulunmasını beklediklerini ifade ederek, "Çok üzgünüz. Burada herkes onu bekliyor. Buradaki ekibe güveniyoruz. İnşallah bulunur. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Kaynak: AA

Manşet

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