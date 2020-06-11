Serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişi aranıyor
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Serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişi aranıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

11.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:00

Denizli'nin Kale ilçesinde serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Göleti'ne serinlemek için giren 2 kişi, bir süre sonra kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, suda kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişi aranıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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