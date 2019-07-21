Serinlemek için göle giren 2 kuzen boğuldu

Bartın'da, amca çocukları oldukları belirtilen 2 kız serinlemek için girdikleri gölde boğularak, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi köyünde lise 2. sınıf öğrencisi Buse (15) ile amcasının kızı lise 1. sınıf öğrencisi Neslihan Öztamur (14) köyün yakınındaki göle yüzmeye gitti.

Akşam geç saatlere kadar çocuklarının eve dönmemesinden şüphelenen Buse ve Neslihan'ın aileleri çocuklarını aramaya başladı.

Köylülerin derede yaptığı aramada Buse'nin cansız bedenine ulaşılırken, durum jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Durumun bildirildiği jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin yanı sıra bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, köylülerin de katıldığı Neslihan Öztamur'u arama çalışmasını başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik arama sonrasında Neslihan'ın cesedi dalgıçlar tarafından gölün dibinde bulundu.

Kuzenlerin cenazesinin köy meydanında bekleyen ambulanslara alınması sırasında fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Cenazeler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA