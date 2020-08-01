Serinlemek için girdiği suda boğuldu Diyarbakır'ın Kulp ilçesine, ailesi ile piknik yapan bir kişi, serinlemek için girdiği suda boğuldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine, ailesi ile piknik yapan bir kişi, serinlemek için girdiği suda boğuldu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Taşköprü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ailesi ile birlikte piknik yapmak için Hazro ilçesinden Kulp'a bağlı Taşköprü köyüne gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, serinlemek için suya girdi. Ailesi bir süre sonra şahsın suda çırpındığını gördü. Talihsiz adam gözden kaybolurken, haber verilmesi üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan aramanın ardından şahsın cansız bedeni, kaybolduğu yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu. Talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken, yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA