Serinlemek için girdiği Porsuk Çayı'nda boğuldu Eskişehir'de bir kişi serinlemek için girdiği Porsuk Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.

Eskişehir'de bir kişi serinlemek için girdiği Porsuk Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti. Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'na serinlemek için giren Mehmet İ. (51), bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan Mehmet İ'nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA