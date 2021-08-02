Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
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Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde 24 Temmuz Cumartesi günü girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Abdülsamet Kurt, 10 gündür tedavi gördüğü Alaşehir'deki özel hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 24 Temmuz Cumartesi günü girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Abdülsamet Kurt, 10 gündür tedavi gördüğü Alaşehir'deki özel hastanede yaşamını yitirdi. Kurt'un vefat haberi, ailesinin ikamet ettiği Kula'nın Dereköy Mahallesi'nde üzüntüye sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Temmuz Cumartesi günü Salihli'nin Adala Mahallesi'nde bir tatil köyünde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için havuza giren Abdülsamet Kurt (17) boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ve cankurtaran tarafından fark edilen Kurt, havuzdan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırılan genç, buradan Alaşehir'deki özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 10 gündür Alaşehir'deki özel hastanede yaşam mücadelesi veren genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurt'un vefat haberi, ailesinin ikamet ettiği Kula'nın Dereköy Mahallesi'nde üzüntüye sebep oldu.

Öte yandan Kurt'un cenazesi, hastanede tamamlanacak olan işlemlerin ardından Kula'nın Dereköy Mahallesi'nde toprağa verilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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