Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç toprağa verildi
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Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç toprağa verildi

Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki voleybolcu Abdulsamet Kurt, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki voleybolcu Abdulsamet Kurt, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

24 Temmuz Cumartesi günü, arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla havuza giren Abdulsamet Kurt (17), boğulma tehlikesi geçirerek önce Salihli Devlet Hastanesi'ne, ardından da Alaşehir ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 10 gün boyunca burada yaşam mücadelesi veren Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetmişti.

Genç yaşta yaşamını yitiren Abdulsamet Kurt (17) için, ailesinin ikamet ettiği Manisa'nın Kula ilçesi Dereköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kurt'un cenazesi, ikindi namazına sonrasında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, Jeopark Kula Belediyespor alt yapı antrenörü Mehmet Eroğul, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Jeopark Belediyespor Voleybol Takımı alt yapısında 15 numaralı formayı giyen Kurt'un tabutunun üzerine forması, takım arkadaşları tarafından örtüldü.

Cenazede ailesi ve takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. - MANİSA

Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç toprağa verildi
Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç toprağa verildi
Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç toprağa verildi
Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç toprağa verildi
Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç toprağa verildi
Serinlemek için girdiği havuzda boğulan genç toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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