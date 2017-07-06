Serinlemek İçin Girdiği Gölette Kayboldu

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde serinlemek için gölete giren 4 kişiden 1'i kayboldu. Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.



Edinilen bilgilere göre dün saat 17.30 sıralarında, Karayollarında geçici işçi olduğu öğrenilen 4 genç serinlemek için gölete girdi. Kastamonu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen R.S.(25) gölette kayboldu. Diğer 3 gencin ihbarı üzerine olay yerine gelen Çankırı AFAD Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri R.S.'yi bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarına Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Ekipleri'ne ait dalgıçlar da destek verdi. Kaybolan gencin arkadaşları üzüntülü bir şekilde çalışmaları takip ettiler.



Gece yarısına kadar süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Gençlerin yüzme bilmediği öğrenildi. - ÇANKIRI