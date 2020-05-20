Serinlemek için girdiği gölette kayboldu Uşak'ta arkadaşlarıyla balık tutmaya giden ardından serinlemek için girdiği gölette kaybolan 68 yaşındaki şahsı arama çalışması başlatıldı.

Uşak'ta arkadaşlarıyla balık tutmaya giden ardından serinlemek için girdiği gölette kaybolan 68 yaşındaki şahsı arama çalışması başlatıldı.

Olay Eşme ilçesinin Takmak köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Özdemir (68), iki arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Üçpınar göletine gitti. İddiaya göre Özdemir serinlemek için girdiği göletten uzun süre çıkmayınca arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 2 arama kurtarma teknisyeni, 1 şoför ve 1 arama kurtarma aracı sevk edildi.

Yaşlı adamı arama çalışması ekipler tarafından başlatılırken, çalışmaya destek amaçlı İzmir Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibinden balık adam talebinde bulunuldu. - UŞAK

Kaynak: İHA