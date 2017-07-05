Serinlemek İçin Girdiği Gölette Boğuldu

TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde serinlemek için gölete giren 18 yaşındaki Önder Karayel, boğularak can verdi.



Murat İlçesi'ne bağlı Hanoğlu Mahallesi'nde Önder Karayel, sıcak havada serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda Karayel'in kaybolduğu görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri ve Tekirdağ Deniz Polisi dalgıçları yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Karayel'in cesedi, Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göletteki arama çalışmaları sırasında Önder Karayel'in babası Ahmet Karayel, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Tekirdağ