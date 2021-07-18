Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel

ÇANKIRI'da Fevzi Özbek (27), arkadaşlarıyla balık tutarken, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

ÇANKIRI'da Fevzi Özbek (27), arkadaşlarıyla balık tutarken, serinlemek için girdiği gölette boğuldu. 

Fevzi Özbek, Şabanözü ilçesindeki Karakaya Göleti'ne balık tutmak üzere 2 arkadaşı ile geldi. Bir süre sonra serinlemek isteyen Özbek, duya girdi. Özbek'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gölette ulaşılıp, sudan çıkarılan Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Fevzi Özbek'in cesedi, otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, soruşturma başlatıldı. 


Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Demet Akalın Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Aytaç Kara Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 14:14:26. #1.16#

title