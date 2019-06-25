- Olay yerinden detay görüntüler

Afad ekiplerinin hayatını kaybeden Suriyeli çocuğu arama çalışmaları

Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi

Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşılması

Detay görüntüler

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla birlikte Sorgun Mükremin göletine giren Suriye uyruklu soyadı öğrenilemeyen 14 yaşındaki İsa, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşları emniyet ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yaptıkları 2 saatlik çalışma sonucunda çocuğu bulamayınca Ankara'dan su altı arama ve kurtarma ekibi istendi.

Ankara'dan gelen özel su altı arama ve kurtarma ekipleri kısa süre sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.

İsa'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA